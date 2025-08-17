HUT RI: Warga yang Diundang ke Istana Dapat Goodie Bag, Isinya Apa, ya?

jpnn.com - JAKARTA - Ribuan warga dan tamu undangan memadati Istana Negara, Jakarta Pusat untuk menghadiri upacara HUT ke-80 Republik Indonesia.

Para tamu undangan mulai datang ke Istana Negara sejak pukul 06.00 WIB.

Untuk tamu wanita tampak mengenakan kebaya maupun baju adat nasional. Untuk pria, mengenakan jas maupun baju adat.

Para tamu dan warga masuk melalui sejumlah pintu dan diarahkan ke halaman sekitar Istana Merdeka.

Sebelum masuk, warga diberikan goodie bag berisi sejumlah suvenir HUT ke-80 RI, seperti handuk, topi, kipas, juga payung, dan bendera kecil yang diberikan secara terpisah.

Selain warga, sejumlah pejabat juga sudah tampak hadir di lokasi seperti Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Adapun, kegiatan Kirab Bendera Pusaka Dalam Rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka akan dilaksanakan mulai pukul 07.30 sampai dengan 12.00 WIB.

Selain itu, kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka juga akan digelar pada pukul 12.00 sampai 16.00 WIB. (mcr4/jpnn)