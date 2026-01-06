Hutama Karya Catat 2,4 Juta Kendaraan Melintas di Tol Trans Sumatera Selama Nataru 2025/2026

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) resmi merilis hasil evaluasi layanan arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Tercatat sebanyak 2.491.021 kendaraan melintas di seluruh ruas operasional selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 43,32 persen dibandingkan trafik normal, atau tumbuh 7,63 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengungkapkan bahwa puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2025 dengan 140.419 kendaraan.

Sementara itu, puncak arus balik terjadi pada 4 Januari 2026 dengan volume mencapai 154.420 kendaraan.

"Kami memantau pergerakan kendaraan tiap hari dan menyiapkan langkah antisipasi di lapangan agar arus tetap terkendali, terutama saat puncak mudik dan balik," ujar Mardiansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan data perusahaan, Tol Kuala Tanjung – Sinaksak menjadi ruas terpadat dengan total 599.514 kendaraan.

Sementara itu, lonjakan trafik tertinggi terjadi di Tol Sigli – Banda Aceh yang mencapai 87,50 persen, didorong oleh pengoperasian fungsional Seksi Padang Tiji – Seulimeum.