Hutama Karya Catat Lonjakan Trafik Tol Trans Sumatera pada Libur Paskah 2026

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) melaporkan adanya peningkatan signifikan volume lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada periode libur panjang akhir pekan perayaan Paskah pada 3 April 2026.

Berdasarkan data pemantauan terkini, arus kendaraan di sejumlah ruas utama terpantau meningkat dibandingkan trafik normal, terutama pada ruas-ruas strategis yang menghubungkan berbagai kota dan menjadi akses utama menuju pusat aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa arus perjalanan masyarakat masih cukup tinggi selama periode libur panjang, baik untuk keperluan silaturahmi, rekreasi, maupun mobilitas antardaerah.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menjelaskan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang beroperasi tercatat mencapai 142.518 kendaraan, atau meningkat sebesar 42,85 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menjaga layanan tol agar tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," kata Hamdani, Sabtu (4/4/2026).

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 3 April 2026):

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 17.751 kendaraan atau meningkat 28,34 persen dibandingkan trafik normal.

Sementara kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 16.980 kendaraan atau meningkat 14,26 persen dibandingkan trafik normal.