Hutama Karya Catat Trafik Kendaraan di Tol Trans Sumatra Meningkat 41 Persen

jpnn.com - PT Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) selama periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Hingga Selasa (23/12/2025) kemarin, trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas perjalanan masyarakat pada libur akhir tahun.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 127.453 kendaraan, atau meningkat 41,88 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah, Rabu (24/12/2025).

Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra selama periode libur Nataru.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna tol untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan dan memastikan kondisi pengemudi tetap prima. Apabila merasa lelah atau mengantuk, pengguna jalan diharapkan menepi dan beristirahat di rest area terdekat," imbau Mardiansyah.

Mardiansyah juga meminta pengguna jalan agar memastikan kartu uang elektronik dalam kondisi baik dan saldo mencukupi sebelum memasuki tol.

Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi:

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 15.897 kendaraan atau meningkat 26,75 persen dibandingkan trafik normal.