Hutama Karya Gandeng Pemda untuk Percepat Pembebasan Lahan Tol Betung
jpnn.com, BANYUASIN - PT Hutama Karya (Persero) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Sumatera Selatan, khususnya Ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara manajemen Hutama Karya dengan Bupati Banyuasin Askolani dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husein.
Fokus utama pembahasan adalah penyelesaian sejumlah kendala pembebasan lahan yang masih menjadi hambatan pembangunan tol.
Di Kabupaten Banyuasin, Hutama Karya menyoroti persoalan pengadaan lahan pada akses Exit Tol Pangkalan Bali dan Exit Tol Betung yang dinilai krusial untuk mendukung konektivitas masyarakat menuju Tol.
Bupati Banyuasin Askolani menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
"Pemkab Banyuasin siap melakukan koordinasi lintas instansi serta monitoring berkala guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan," tegas Askolani, Sabtu (20/6/2026).
Sementara itu, di Kabupaten Musi Banyuasin, rapat koordinasi percepatan pengadaan lahan Jalan Tol Betung-Temlino-Jambi juga digelar sebagai tindak lanjut pembahasan bersama Kantor Staf Presiden (KSP).
Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husein menyatakan pemerintah daerah siap membantu mencari solusi atas berbagai kendala pengadaan tanah yang masih dihadapi proyek tersebut.
Hutama Karya dan Pemda perkuat sinergi percepatan pembebasan lahan Tol Palembang-Betung serta Betung--Tempino-Jambi guna mendukung kelancaran pembangunan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Libur Panjang Akhir Mei, Trafik Kendaraan di JTTS Naik 27%
- Libur Iduladha, Hutama Karya Siagakan Layanan Maksimal di Ruas JJTS
- KSP Pantau Progres Tol Trans Sumatera di Sumsel, Proyek Strategis Hutama Karya Dikebut
- Hutama Karya Perkuat UMKM Kriya Ogan Ilir, Ajarkan Digital Marketing hingga Teknik Modern
- Tol Tanjung Carat Mulai Disiapkan, Hutama Karya Gandeng BKPM Perkuat Akses Logistik Sumsel
- Libur Panjang May Day 2026, Trafik JTTS Naik 7,25 Persen, Tembus 114.556 Kendaraan