Hutama Karya Gaungkan Semangat Sumpah Pemuda di 4 Lokasi

jpnn.com, JAKARTA - *INDONESIA– PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menggelar Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 secara serentak di empat lokasi, yakni Rest Area KM 23 Jalur A Jalan Tol Padang–Sicincin, Sumatra Barat, HK Tower, Jakarta, Proyek Jembatan Pulau Laut, dan Kantor Hutama Karya Ruas Palembang–Betung, pada Rabu (28/10).

Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong kontribusi Insan Hutama dalam pembangunan nasional.

Upacara di Rest Area KM 23 Jalur A Jalan Tol Padang–Sicincin dihadiri Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, dan Wakil Direktur Utama Hutama Karya Sugeng Rochadi.

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Sementara itu, upacara di HK Tower, Jakarta, dihadiri Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi, Direktur Operasi II Hutama Karya Mardiansyah, Direktur Manajemen Risiko Hutama Karya Fatma Dewi Setyowati, dan Direktur Keuangan Hutama Karya Eka Setya Adrianto.

Di lokasi Proyek Jembatan Pulau Laut, upacara dihadiri Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, bersama Komisaris Hutama Karya, Mukri.

Adapun di Kantor Hutama Karya Ruas Palembang–Betung, upacara dihadiri Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan.

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Kegiatan ini juga diikuti Insan Hutama di kantor pusat, unit kerja, lokasi proyek, serta pengelola ruas jalan tol di seluruh Indonesia.

Setelah pelaksanaan upacara di Rest Area KM 23 Jalur A Jalan Tol Padang–Sicincin, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Gerbang Tol Padang yang meraih Juara I kategori Gerbang Tol Terbaik Jalan Tol Hutama Karya berdasarkan hasil penilaian Triwulan II Tahun 2026.