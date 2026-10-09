Hutama Karya Jaga Mutu Pembangunan RSUD Muaradua, Progres Capai 57,5 Persen

jpnn.com, OKU SELATAN - PT Hutama Karya (Persero) terus menjaga mutu dan keselamatan kerja dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.

Hingga 2 Oktober 2026, progres fisik proyek telah mencapai 57,538 persen dan direncanakan selesai sesuai masa konstruksi hingga akhir Desember 2026.

Direktur Manajemen Risiko Hutama Karya Fatma Dewi Setyowati didampingi EVP Divisi Pengendalian Operasi Nyoman Endi, VP Evaluasi & Pengendalian Jalan Tol Muhammad Yamin, dan Sr. Analyst Divisi QHSSE Dwiarto Raharjo mengatakan rangkaian MWT meliputi pemaparan progres, peninjauan area pekerjaan, pengecekan penerapan 5R dan program wellbeing pekerja, hingga diskusi bersama tim proyek yang dipimpin Project Manager, Dimas Adi Pratama.

Fatma Dewi mengapresiasi capaian tim proyek. Ia menekankan bahwa memasuki tahap akhir pekerjaan, mutu dan keselamatan menjadi prioritas utama.

"Progres yang dicapai tim proyek sudah baik dan patut diapresiasi. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kualitas setiap pekerjaan tetap terjaga dan aspek QHSSE diterapkan secara disiplin hingga akhir. Kami ingin rumah sakit ini selesai dengan kualitas terbaik, aman, dan siap melayani masyarakat," ujar Fatma Dewi yang tergabung dalam Management Walkthrough (MWT), Kamis (8/10).

Pembangunan RSUD Muaradua merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Kesehatan. Program ini adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita di sektor kesehatan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

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Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dari Tipe D menjadi Tipe C, sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional 2025–2029. Dengan peningkatan kelas tersebut, masyarakat OKU Selatan dan sekitarnya diharapkan dapat mengakses layanan rujukan yang lebih lengkap tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain.

Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 30.320 meter persegi dengan luas bangunan 8.331,24 meter persegi, terdiri atas tiga lantai dan rooftop. Masa konstruksinya 296 hari kalender, sejak 11 Maret hingga 31 Desember 2026, dan dilanjutkan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.