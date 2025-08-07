Hutama Karya Jalin Kolaborasi Konservasi Terumbu Karang di Pesisir Bangsring

jpnn.com, BANYUWANGI - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama sejumlah BUMN karya dan non-karya menjalin kolaborasi dalam Program Konservasi Terumbu Karang di Pesisir Bangsring, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Program ini bertujuan memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak, mendukung keberlanjutan ekosistem laut, mengurangi emisi karbon, serta mendorong potensi ekowisata bahari di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (7/8) itu merupakan hasil kolaborasi antara Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, PT PP, Wijaya Karya, BNI, Peruri dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

Penanaman bibit terumbu karang dilakukan di area seluas 200 meter persegi dengan total 2.500 bibit berbagai jenis, di antaranya Acropora Tenuis, Montipora Foliosa, Montipora Aequituberculata, dan Montipora Danae.

Bibit ini akan dirawat dan dimonitor secara berkala oleh LMI selama satu tahun.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem laut.

“Kami percaya, pelestarian terumbu karang bukan hanya berdampak pada kelestarian laut, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam menjaga habitat alami ikan karang, mengurangi dampak perubahan iklim melalui penyerapan karbon, dan mendorong potensi wisata bahari berkelanjutan di Bangsring,” ujar Adjib.

Seremoni kegiatan ini dihadiri langsung oleh VP Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Hutama Karya Agus Kosasih, sejumlah pimpinan BUMN Karya, Direktur LMI Guritno, Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Jawa Timur Awalrush Andira, ?Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Suryono Bintang Samudra, ? Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi Moch. Muchlisin, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Pesona Bahari Abdul Aziz, dan Forkopimda Kecamatan Wongsorejo.