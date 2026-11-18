Hutama Karya Kerahkan Ribuan Personel Hadapi Nataru
jpnn.com - PALEMBANG - Hutama Karya mulai memperkuat kesiapan operasional di seluruh ruas jalan tol yang dikelola, termasuk Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) yang dikelola oleh anak usaha Hutama Karya, PT Hutama Marga Waskita (HMW).
Persiapan ini terkait dengan antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru),
Sebanyak 3.865 personel dan 518 unit armada layanan disiagakan untuk mendukung kelancaran perjalanan serta mempercepat penanganan berbagai gangguan di tol.
Sumber daya tersebut mencakup berbagai fungsi operasional, mulai dari pengawasan lalu lintas, pelayanan transaksi, patroli, bantuan kendaraan, penanganan keadaan darurat, hingga pemeliharaan fasilitas jalan tol.
Persiapan Nataru difokuskan pada pemeriksaan kondisi kendaraan operasional, kelengkapan peralatan pendukung, serta penguatan koordinasi petugas di masing-masing ruas.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku.
Petugas patroli disiagakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan memberikan penanganan awal, sementara armada derek serta ambulans mendukung kebutuhan bantuan kendaraan maupun penanganan keadaan darurat.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa kesiapsiagaan personel dan armada menjadi prioritas perusahaan untuk menjaga keandalan layanan, terutama saat mobilitas pengguna jalan tol meningkat pada periode libur akhir tahun.
Guna menghadapi lonjakan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, PT Hutama Karya menyiagakan ribuan personel dan ratusan armada.
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