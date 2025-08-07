Hutama Karya Optimalkan Fungsi 26 Masjid Al-Hikmah, Keseimbangan Spiritual dan Profesionalisme

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya menunjukkan komitmen dalam membangun keseimbangan antara spiritualitas dan profesionalisme melalui optimalisasi fungsi 26 Masjid Al-Hikmah yang tersebar di Kantor Pusat, gedung HK Tower, dan rest area Jalan Tol Trans Sumatera.

Keberadaan masjid ini sekaligus menjadi sarana penguatan nilai-nilai AKHLAK sebagai budaya kerja utama di lingkungan Hutama Karya Group.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan Masjid Al-Hikmah HK Tower yang berkapasitas 600 jemaah menjadi pusat pembinaan spiritual bagi karyawan.

Program rutin yang digelar antara lain salat berjemaah, majelis ilmu setelah zuhur, buka puasa sunah setiap Senin dan Kamis, kajian khusus kewanitaan setiap Jumat, program tahsin serta tahfidz Al-Qur’an setiap malam Jumat dan Minggu pagi, dan santunan anak yatim setiap Jumat keempat.

Seluruh kegiatan ini dikelola Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Hutama Karya dengan melibatkan karyawan lintas unit kerja.

Program keagamaan dan sosial yang dijalankan secara konsisten tersebut telah memberikan dampak nyata terutama bagi anak yatim.

“Melalui program keilmuan dan keumatan yang aktif, masjid ini tidak hanya menghidupkan nilai-nilai rohani di lingkungan kerja, tetapi juga mendukung implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan,” ujar Adjib dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Hingga pertengahan 2025, lebih dari 700 anak yatim di Jabodetabek telah menerima bantuan melalui program santunan baik, berupa uang saku, sembako, dan dukungan operasional yayasan dari partisipasi jamaah serta donatur internal Hutama Karya Group.