Hutama Karya Perketat Pengawasan Trafik JTTS Sepanjang Long Weekend

jpnn.com - PT Hutama Karya (Persero) memastikan kelancaran arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tetap terjaga selama periode libur panjang akhir pekan Hari Buruh 2026.

Guna menjamin pengguna jalan, Hutama Karya telah mengaktifkan berbagai strategi layanan sebelum memasuki masa libur.

Pada periode 30 April 2026, trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, khususnya pada koridor penghubung antarkota, akses menuju kawasan perkotaan, serta ruas-ruas yang menjadi jalur mobilitas masyarakat selama libur panjang.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 115.480 kendaraan, atau meningkat 26,70 persen dibandingkan trafik normal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 30 April 2026:

- Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 14.540 kendaraan atau meningkat 8,63 persen dibandingkan trafik normal.

- Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 17.342 kendaraan atau meningkat 34,78 persen dibandingkan trafik normal.

- Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) tercatat sebanyak 8.341 kendaraan atau meningkat 7,86 persen dibandingkan trafik normal.