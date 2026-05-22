Hutama Karya Perkuat UMKM Kriya Ogan Ilir, Ajarkan Digital Marketing hingga Teknik Modern
jpnn.com, OGAN ILIR - Komitmen PT Hutama Karya (Persero) dalam mendukung pelaku usaha kecil di Sumatera Selatan terus berlanjut. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan BUMN tersebut kembali melanjutkan pendampingan intensif bagi para perajin yang tergabung dalam Sentra Kriya Ogan Ilir.
Program yang dimulai sejak Desember 2025 itu kini memasuki tahap keempat pembinaan dengan melibatkan dua kelompok utama, yakni Kelompok Kain Gebeng serta Kelompok Usang Sungging yang bergerak dibidang kerajinan peran dan tembaga.
Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menerangkan bahwa pelatihan kali ini berbeda dari pelatihan biasanya.
"Pendampingan ini disusun secara bertahap dan berkelanjutan. Tiap fase dirancang untuk memperkuat kemampuan para pelaku UMKM mulai dari pengelolaan organisasi, pengembangan pola pikir usaha, pemasaran digital, hingga peningkatan kualitas produksi," terang Hamdani, Jumat (22/5/2026).
Pada tahap awal, Hutama Karya menggelar soft launching dan Workshop UMKm Naik Kelas yang fokus pada penguatan manajemen kelompok serta pengembangan motif berbasis budaya lokal.
Dalam kegiatan tersebut, para perajin mendapatkan materi strategi bisnis dan pengembangan kreativitas produk.
Memasuki awal 2026, pembinaan dilanjutkan melalui Workshop UMKM Naik Kelas Batch 2 dengan fokus pada kemampuan komunikasi usaha, teknik negosiasi, serta pemasaran digital.
"Dari kegiatan ini, para pelaku UMKM mulai aktif memanfaatkan media sosial sebagai promosi produk," ujar Hamdani.
Hutama Karya menggelar pelatihan UMKM Kriya di Ogan Ilir, para perajin diajari menguasai digital marketing hingga teknik tembaga modern.
