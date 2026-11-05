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Hutama Karya Raih Founders' Honors Bentley 2026 lewat Inovasi Konstruksi Digital

Hutama Karya Raih Founders' Honors Bentley 2026 lewat Inovasi Konstruksi Digital
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PT Hutama Karya (Persero) menghadirkan inovasi konstruksi digital yang mereplikasi kondisi aktual proyek secara lebih akurat di Kompleks Parlemen Nusantara. Foto: Hutama Karya

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menghadirkan inovasi konstruksi digital yang mereplikasi kondisi aktual proyek secara lebih akurat di Kompleks Parlemen Nusantara.

Cara kerja itu diakui Bentley Systems lewat Founders' Honors kategori Constructioneering. Penghargaan diumumkan pada awal Oktober 2026 dalam Year in Infrastructure (YII) Awards di Singapura.

Founders' Honors berbeda dari penghargaan kategori dalam ajang yang sama. Pemenang kategori ditentukan oleh panel juri independen.

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Founders' Honors dipilih langsung oleh para pendiri dan eksekutif Bentley Systems. Tahun ini, pengakuan tersebut diberikan kepada 16 proyek, Hutama Karya menjadi satu-satunya penerima asal Indonesia.

YII Awards 2026 menerima lebih dari 300 nominasi proyek dari 53 negara.

Chief Marketing Officer Bentley Systems Cate Lochead menilai para finalis tahun ini tidak berhenti pada digitalisasi alur kerja lama. Menurut dia, mereka menghubungkan data lintas tahap proyek dan lintas disiplin rekayasa.

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Dari situ, kecerdasan buatan dipakai untuk membuka potensi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Inovasi Hutama Karya berangkat dari persoalan lapangan. Pembangunan Kompleks Parlemen Nusantara berlangsung di kawasan seluas 42 hektare.

PT Hutama Karya (Persero) meraih Bentley Systems lewat Founders' Honors kategori Constructioneering.

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