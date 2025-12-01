Hutama Karya Segera Bangun Gedung CMU RSUP Dr Sardjito, Perkuat Pelayanan Kesehatan

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi fisik Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan wilayah penyangga.

Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Ruang Bulat Gedung Administrasi Pusat RSUD dr Sardjito pada Kamis, 27 November 2025.

Pembangunan Gedung CMU dilakukan di kawasan RSUP Dr. Sardjito, Jl. Kesehatan Nomor 1, Sekip, Sleman – DIY.

Bangunan yang akan dibangun ini direncanakan terdiri dari dua lantai basement dan 14 lantai utama dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2027.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya menerapkan Building Information Modeling (BIM) berbasis ISO 19650, termasuk penyusunan BIM Execution Plan (BEP) serta pengelolaan dokumen konstruksi melalui Common Data Environment (CDE).

Sebagai pusat layanan terpadu, Gedung CMU dirancang untuk menghadirkan kapasitas lebih dari 250 bed layanan kritis yang mencakup ICU, HCU, ruang observasi, hingga unit resusitasi.

Fasilitas layanan bedah diperkuat melalui 21 ruang operasi mayor dan 6 ruang operasi minor yang terintegrasi dengan area pre-operasi dan post-operasi.