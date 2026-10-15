Hutama Karya Siagakan Armada Pemadam di Tiga Ruas Tol Trans Sumatra
jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) memperkuat kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terutama pada tiga ruas yang melintasi wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Sejumlah armada tangki air dan peralatan pemadam disiagakan untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus mengantisipasi gangguan keselamatan akibat asap.
Tiga ruas tol yang menjadi fokus kesiapsiagaan tersebut, yakni Tol Palembang -Indralaya (Palindra), Indralaya-Prabumulih (Indraprabu), dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (TERPEKA).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan perusahaan memperkuat kesiapan di lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penanganan kebakaran di sekitar tol sesuai kewenangannya.
"Kami berharap kebakaran dapat segera tertangani dan kondisi berangsur membaik, sehingga masyarakat dapat kembali beraktifitas dengan aman dan nyaman. Di tengah situasi ini, kami menyiapkan sarana pendukung pemadaman serta memperkuat koordinasi t instansi terkait untuk mendukung penanganan di sekitar tol, sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan," kata Hamdani, Rabu (14/10/2026).
Pada ruas tol Palindra, Hutama Karya menyiapkan satu kendaraan tangki air berkapasitas 5.000 liter yang dilengkapi peralatan pemadaman.
Perusahaan juga menyediakan kendaraan derek dengan tangki air berkapasitas 3.000 liter dan alat pemadam.
Alat pemukul api turut tersedia di setiap kendaraan operasional untuk mendukung penanganan awal.
Hutama Karya menyiagakan armada pemadam kebakaran di tiga ruas tol Trans Sumatrra di Sumsel untuk mengantisipasi karhutla.
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