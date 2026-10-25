Hutama Karya Sulap Sampah Plastik dan Minyak Jelantah Jadi Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama anak usahanya, PT HK Realtindo (HKR) berkomitmen memperkuat implementasi ekonomi sirkular di koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) melalui peluncuran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk HK Waste Care: Ruas Terpeka Circular Hub.

Mengusung semangat "Dari Sampah Menjadi Nilai", program ini berfokus pada optimalisasi operasional Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) yang berlokasi di Rest Area KM 215B dan Rest Area KM 234A Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka).

Inisiatif hijau tersebut untuk mereduksi volume buangan limbah rest area sekaligus menciptakan ekosistem daur ulang berbasis masyarakat yang produktif dan bernilai guna.

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Model pengelolaan sampah terpadu yang digagas Hutama Karya dan HKR bersama Kertabumi Recycling Center dan Bio Circular ini mengintegrasikan dua aliran material utama rest area, yakni sampah anorganik plastik dan minyak goreng bekas (used cooking oil).

Melalui penyediaan sarana teknologi tepat guna berupa mesin sheet press, extruder, serta komputer pemotong presisi CNC, yang disertai workshop pelatihan pengoperasian bagi kelompok pengelola, limbah plastik selanjutnya diubah secara mandiri menjadi papan bahan bangunan, paving block, hingga barang kerajinan dekoratif bernilai jual.

Sementara itu, untuk pengelolaan sampah organik diolah menggunakan alat pencacah dan blower daun kering untuk mendukung produksi kompos dan budi daya maggot yang bernilai guna.

Di samping itu, perseroan memobilisasi mesin pengumpul minyak pintar digital (Smart UCO Collection Machine/BioDrop) guna menampung sisa jelantah dari tenant kuliner rest area untuk disalurkan ke rantai industri bahan bakar terbarukan berkelanjutan.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan kunjungan Direktur Manajemen Risiko Hutama Karya, Fatma Dewi Setyowati, serta Direktur Bisnis dan Teknik HKR, Muhammad Reza Arisandy, ke UPST Rest Area KM 215B.