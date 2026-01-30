menu
Hutama Karya Targetkan Tol Betung - Jambi Rampung 2027, Lanjut ke Rengat

Gerbang Tol Pijoan. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II pada koridor Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170,70 kilometer. 

Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2027 dan akan segera disambung dengan pembangunan ruas Tol Jambi - Rengat.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menerangkan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarporvinsi di Sumatera Selatan, Jambi hingga Riau guna efisiensi arus logistik. 

"Pembangunan koridor ini kami dorong agar konektivitas antardaerah semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat serta pelaku usaha," terang Mardiansyah, Jumat (30/1/2026). 

Dia menambahkan saat ini beberapa segmen seperti Bayung Lencir - Tempino (34, 10 km) dan Tempino - Ness (18, 49 km) telah beroperasi tanpa tarif. 

Sementara pengerjaan fokus pada Seksi 1 dan Seksi 2 dengan perincian progres sebagai berikut: 

Seksi 1 (Betung - Tungkal Jaya), progres kontruksi mencapai 57,64 persen (Seksi 1A) dan 13,39 persen (Seksi IB). Ditargetkan selesai pada Kuartal I 2027.

Seksi 2 (Tungkal Jaya - Bayung Lencir), progres kontruksi berada di angka 22,03 persen (Seksi 2A) dan 22,37 persen (Seksi 2B) ditargetkan selesai pada Kuartal IV 2027.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II pada koridor Betung - Tempino - Jambi ditargetkan rampung akhir tahun 2027.

