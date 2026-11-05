Hutama Karya Teken Kontrak Irigasi di 3 Provinsi, Dukung Swasembada Pangan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya menandatangani empat kontrak infrastruktur sumber daya air di tiga provinsi dalam sepekan.
Kontrak tersebut tersebar di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penandatanganan berlangsung bertahap pada 27 Oktober hingga 2 November 2026.
Pekerjaannya meliputi pembangunan embung, rehabilitasi saluran irigasi, dan jaringan irigasi air tanah.
Bagi petani di ketiga daerah, tujuannya sama, yakni pasokan air yang lebih pasti untuk lahan pertanian.
Seluruh pekerjaan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan air.
Ketiga daerah menghadapi persoalan air yang berbeda. Karena itu, bentuk infrastrukturnya pun tidak sama.
Di Bangka Belitung, air hujan ditampung melalui embung. Di Sulawesi Barat, saluran yang ada diperbaiki agar air sampai ke sawah.
Hutama Karya menandatangani empat kontrak infrastruktur sumber daya air di 3 provinsi, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur
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