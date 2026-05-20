Hutan Ekoriparian Unilak Pekanbaru Diduga Digunduli, Pembukaan Lahan Disorot
jpnn.com - Kawasan hutan di Ekoriparian Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, menjadi sorotan setelah disebut mengalami penggundulan.
Kawasan yang sebelumnya dikenal hijau itu kini tampak mulai terbuka akibat aktivitas pembukaan lahan.
Informasi tersebut ramai dibahas di kalangan masyarakat.
Isu yang beredar disebutkan bahwa kawasan hutan ekoriparian yang pernah diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden ke-7 RI, Siti Nurbaya, kini berubah kondisi.
Selama ini, kawasan ekoriparian Unilak dikenal sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan mahasiswa untuk berbagai aktivitas akademik dan lingkungan.
Kondisi terbaru kawasan tersebut pun memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan terkait keberlangsungan fungsi ruang hijau di wilayah kampus.
Menanggapi hal itu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning Dr. Amalia menjelaskan bahwa area yang dibuka bukan merupakan kawasan hutan penyangga dan tidak mengganggu daerah resapan air.
Menurutnya, lahan tersebut sebelumnya merupakan area budidaya tanaman hortikultura seperti cabai.
