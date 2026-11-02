HWB Purwakarta Mulai Serah Terima 1.500 Unit Rumah, Penjualan Tembus 2.000 Unit
jpnn.com - PERUMAHAN Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta mulai memasuki tahap serah terima 1.500 unit rumah kepada konsumen.
Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan hunian terjangkau yang diproyeksikan dapat menampung lebih dari 30.000 penduduk.
Deputy COO Hunian Warisan Bangsa I Putu Adi Sastrawan mengatakan pengembangan HWB Purwakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pembentukan lingkungan tempat tinggal yang mendukung kehidupan keluarga.
"Apa yang kami bangun bukan hanya rumah, tetapi lingkungan tempat keluarga dapat membangun kehidupan dan masa depan mereka. HWB Purwakarta dibangun untuk manusia, diilhami oleh komunitas, dan dibentuk untuk masa depan," kata Putu, Senin (2/11).
Seiring dimulainya serah terima unit, HWB Purwakarta juga mengembangkan berbagai fasilitas sosial dan komersial untuk mendukung aktivitas penghuni.
Salah satunya Masjid Tajug Istimewa Nusantara yang telah diresmikan pada 30 Januari 2026.
Masjid tersebut berdiri di atas lahan sekitar 240 meter persegi dengan kapasitas sekitar 150 jemaah.
"Selain fasilitas ibadah, kawasan ini juga memiliki Balai Nusantara yang menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat," ujarnya.
HWB Purwakarta mulai serah terima 1.500 unit rumah kepada konsumen, penjualan tembus 2.000 unit.
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