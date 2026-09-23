HWB Purwakarta Raih Rekor Rumah Komersial 2 Lantai dengan Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta yang dikembangkan melalui kerja sama PT Hunian Warisan Bangsa dengan LippoLand memperoleh Indonesia Property Record dari Indonesia Property Watch (IPW).

Penghargaan itu diberikan untuk kategori Rumah Komersial (Non-Subsidi) 2 Lantai dengan Harga Paling Terjangkau se-Indonesia.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyerahkan penghargaan tersebut kepada Partner HWB Purwakarta Iwang Prejady di kawasan HWB Serang, Banten, Selasa (22/9).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Chief Operating Officer HWB Purwakarta & Serang I Putu Adi Sastrawan, CEO LippoLand David Iman Santosa, serta Chief Marketing Officer LippoLand Jopy Rusli.

Ali mengatakan persoalan penyediaan perumahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang dibangun.

"Harga, lokasi, serta kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi juga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat mengakses hunian," katanya, Selasa (22/9).

Menurut dia, pengembangan seperti HWB menunjukkan rumah komersial dengan harga relatif terjangkau dapat dikembangkan secara terukur dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

“Persoalan perumahan bukan hanya mengenai berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi bagaimana rumah tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan dan berada di lokasi yang mendukung kehidupan mereka,” ucap Ali.