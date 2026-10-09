HWU Elnusa Optimalkan Potensi Sumur Idle, Dukung Produksi Migas dan Ketahanan Energi
jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (Elnusa, IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, mengambil peran dalam upaya tersebut melalui kapabilitas Hydraulic Workover Unit (HWU) Elnusa 150K EHR#10 yang mendukung kegiatan workover dan reopening sumur di Project Pertamina EP Zona 11, Kawengan, Field Cepu.
Kapabilitas ini menjadi bagian dari kontribusi Elnusa dalam membantu mengoptimalkan kembali sumur-sumur idle yang masih memiliki potensi produksi.
HWU Elnusa 150K EHR#10 dirancang dengan konfigurasi compact dan fleksibilitas operasi yang memungkinkan pelaksanaan workover pada wellpad dengan area sekitar 500 meter persegi.
Kapabilitas tersebut memberikan keleluasaan bagi Elnusa dalam menjalankan pekerjaan intervensi sumur secara adaptif sesuai karakteristik lapangan, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keandalan, dan efektivitas operasi.
Melalui kemampuan tersebut, Elnusa mendukung program reopening sumur idle sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi aset migas eksisting.
Direktur Operasi Elnusa Andri Haribowo mengatakan kemampuan menghadirkan solusi sesuai kebutuhan lapangan merupakan bagian dari peran Elnusa dalam mendukung keberlanjutan operasi hulu migas nasional.
“Optimalisasi produksi membutuhkan kemampuan untuk melihat kembali potensi yang telah tersedia dan menghadirkan solusi yang tepat untuk mengelolanya," kata Andri dalam keterangannya, Jumat (9/10).
Melalui HWU EHR#10, lanjut Andri, Elnusa membawa kapabilitas yang adaptif terhadap karakteristik lapangan, sehingga pekerjaan workover dan reopening sumur dapat dilaksanakan secara aman dan andal.
Menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya bertumpu pada penemuan sumber daya baru, tetapi juga kemampuan mengoptimalkan potensi migas yang telah tersedia
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