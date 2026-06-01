HYDROPLUS Soccer League Kudus: Scorpion FC U-15 dan Samba Persada Women U-18 Sukses Puncaki Klasemen

jpnn.com, KUDUS - Pekan terakhir HYDROPLUS Soccer League Kudus 2025-2026 yang berlangsung di Supersoccer Arena Rendeng, Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu (31/5), berlangsung sengit.

Dalam liga sepak bola putri yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan HYDROPLUS ini, Putri Surakarta berhasil mengamankan tiket menuju putaran nasional untuk kategori U-15 bersama sang pemuncak klasemen Scorpion FC, setelah berhasil menjadi runner-up. Sedangkan di U-18, Samba Persada Women menyabet gelar juara usai menaklukkan Putri Batang dan mengoleksi total 34 poin di akhir kompetisi.

Kompetisi Berjenjang, Tapaki Karir Profesional

HYDROPLUS Soccer League menjadi salah satu langkah nyata Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam memperluas ruang kompetisi bagi pesepak bola putri usia muda agar semakin terasah melalui pengalaman bertanding yang berkesinambungan.

Kehadiran kompetisi ini melengkapi pembinaan ekosistem sepak bola putri yang telah dimulai sejak usia dini melalui MilkLife Soccer Challenge (MLSC) untuk kelompok usia U-8, KU 10, dan KU 12, sehingga terbentuk jalur pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan hingga ke level profesional.

Program Director HYDROPLUS Soccer League, Teddy Tjahjono, mengatakan HYDROPLUS Soccer League menjadi salah satu liga sepak bola putri belia yang kompetitif dengan format kompetisi penuh di Indonesia. Dengan penyelenggaraan di empat regional yakni Jakarta, Bandung, Kudus dan Surabaya diharapkan mampu mengakomodir talenta-talenta yang muncul untuk menapaki karir secara berjenjang.

“HYDROPLUS Soccer League kami buat sebagai wadah untuk melanjutkan apa yang sudah kami lakukan di MLSC. Ini merupakan jenjang pembinaan yang sangat penting supaya terus berkesinambungan sehingga bakat adik-adik kita bisa tersalurkan. Nantinya para juara dan runner-up dari empat regional akan bersaing di putaran nasional HYDROPLUS Soccer League All-Stars dengan atmosfer yang sangat kompetitif dan menarik,” kata Teddy.

Tak hanya bersaing memperebutkan gelar juara di putaran nasional, HYDROPLUS Soccer League All-Stars juga menjadi ajang penting pencarian bakat untuk mengisi posisi Tim Nasional Indonesia U-16 yang akan berlaga membawa nama bangsa di panggung Internasional.