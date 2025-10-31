Hylo Open 2025: Mental Baja Jonatan Christie! Dari Kalah Angin Jadi Kalahkan Lawan

jpnn.com - Jonatan Christie sukses melangkah ke perempat final Hylo Open 2025 setelah menyingkirkan wakil Taiwan Chi Yu Jen.

Bertanding di Saarlandhalle, Saarbrucken, Kamis (30/10/2025), Jojo -sapaan Jonatan- menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-11, 21-14.

Kalah Angin Menyulitkan Jojo

Jojo sempat tertinggal lebih dahulu setelah kehilangan gim pertama.

Peraih emas Asian Games 2018 itu mengakui Chi Yu Jen tampil lebih agresif dan mampu memanfaatkan kondisi lapangan dengan baik.

"Di gim pertama, Chi Yu Jen lebih inisiatif untuk menyerang dengan kondisi yang sedikit kalah angin. Dia lebih leluasa menerapkan pola permainan," ucap Jojo.

Bangkit di Gim Kedua

Namun, Jojo tampil lebih tenang dan mampu menguasai jalannya laga pada dua gim berikutnya.

"Di gim kedua dan ketiga saya coba lebih menikmati, dan strategi permainannya bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, pemilik ranking lima dunia itu mengaku menjadikan turnamen ini sebagai momentum untuk memperbaiki hasil di ajang sebelumnya.