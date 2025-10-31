menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Hylo Open 2025: Tersentak di Gim Kedua, Fajar/Fikri Tunjukkan Mental Baja

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Denmark Open 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menembus perempat final Hylo Open 2025.

Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (30/10/2025), ganda putra peringkat 17 dunia itu menang atas wakil tuan rumah Bjarne Geiss/Jones Rafly Jansen lewat pertarungan rubber game 21-17, 16-21, 21-13.

Selepas pertandingan, pasangan asal klub SGS Bandung itu mengaku sempat kehilangan fokus setelah unggul.

Namun, setelah kembali tenang dan fokus, juara China Open 2025 tersebut mampu berbalik unggul dan meraih kemenangan dalam tempo 55 menit.

"Pasangan Jerman bermain sangat baik hari ini, mereka mengubah pola di akhir gim kedua dan kami sempat keteteran."

"Pada gim ketiga kami berusaha untuk tetap fokus di lapangan dan alhamdulillah berhasil mengatasi kesulitan itu," ungkap Fikri.

Dengan kemenangan ini, pasangan berakronim FiFa tersebut akan menghadapi wakil Malaysia Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di perempat final Hylo Open 2025.

Ganda putra asal Negeri Jiran itu melaju ke delapan besar setelah mengalahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dengan skor 21-9, 17-21, 22-20.

