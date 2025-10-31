Hylo Open 2025: Tersentak di Gim Kedua, Fajar/Fikri Tunjukkan Mental Baja
jpnn.com - Duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menembus perempat final Hylo Open 2025.
Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (30/10/2025), ganda putra peringkat 17 dunia itu menang atas wakil tuan rumah Bjarne Geiss/Jones Rafly Jansen lewat pertarungan rubber game 21-17, 16-21, 21-13.
Selepas pertandingan, pasangan asal klub SGS Bandung itu mengaku sempat kehilangan fokus setelah unggul.
Namun, setelah kembali tenang dan fokus, juara China Open 2025 tersebut mampu berbalik unggul dan meraih kemenangan dalam tempo 55 menit.
"Pasangan Jerman bermain sangat baik hari ini, mereka mengubah pola di akhir gim kedua dan kami sempat keteteran."
"Pada gim ketiga kami berusaha untuk tetap fokus di lapangan dan alhamdulillah berhasil mengatasi kesulitan itu," ungkap Fikri.
Dengan kemenangan ini, pasangan berakronim FiFa tersebut akan menghadapi wakil Malaysia Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di perempat final Hylo Open 2025.
Ganda putra asal Negeri Jiran itu melaju ke delapan besar setelah mengalahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dengan skor 21-9, 17-21, 22-20.
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tembus perempat final Hylo Open 2025, Kamis (30/10)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Putri KW Siap Buktikan Status Unggulan di Hylo Open 2025
- Indonesia Sapu Bersih Tiket 16 Besar Hylo Open 2025
- 3 Ganda Putra Indonesia Mengamuk di Hylo Open 2025, Tembus 16 Besar
- Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Terus Meroket di Ranking Dunia
- Pelatih Bocorkan Evaluasi untuk Fajar/Fikri Menjelang Hylo Open 2025
- Harapan Juara di Hylo Open 2025, Indonesia Percaya pada Kekuatan Ganda Putra