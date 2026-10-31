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Hylo Open 2026: Misi Balas Dendam Menanti Jonatan Christie

Hylo Open 2026: Misi Balas Dendam Menanti Jonatan Christie
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Jonatan Christie. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jonatan Christie makin dekat dengan tiket ke final Hylo Open 2026.

Namun, langkah tunggal putra andalan Indonesia itu belum aman karena Anders Antonsen sudah menunggu di semifinal.

Pertemuan dengan unggulan pertama asal Denmark tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi Jojo -sapaan Jonatan- untuk membayar kekalahan pada Kejuaraan Dunia 2025.

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Kepastian tempat di empat besar diperoleh Jonatan Christie setelah melewati perlawanan Kodai Naraoka. 

Peraih emas Asian Games 2018 itu menang tiga gim dengan skor 21-8, 18-21, 21-11 di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jumat (30/10/2026).

Anders Antonsen Jadi Penghalang Menuju Final

Tantangan berikutnya datang dari Antonsen yang berhasil mengamankan semifinal setelah mengalahkan Ditlev Jaeger Holm dengan skor 21-11 dan 21-13.

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Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jojo untuk memperbaiki catatan pertemuannya dengan pebulu tangkis peringkat ketiga dunia tersebut.

Pada fase grup Kejuaraan Dunia 2025 di Hangzhou, Jojo kalah dari Antonsen dua gim langsung dengan skor 16-21, 14-21.

Setelah menyingkirkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie mendapat ujian lebih berat. Ada misi balas dendam yang menanti di semifinal Hylo Open 2026.

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