Hypercar Masuk Dome PIK2, Streetscape 2025 Tempat Bertemu Dunia Seni & Otomotif
jpnn.com, JAKARTA - Streetscape 2025 bikin heboh dunia otomotif Jakarta lewat kolaborasi yang tak biasa.
Spike Air Dome PIK2 disulap jadi ruang kreatif penuh cahaya, tempat supercar dan seni tampil berdampingan dalam atmosfer yang enerjik.
Atap dome yang tembus cahaya membuat venue seluas 1.300 meter persegi itu terlihat futuristik sejak pengunjung melangkah masuk.
Museum of Toys, Concept Motorsports, dan IndoArtNow membawa pendekatan baru dengan menghadirkan hypercar dan supercar sebagai moving artworks.
Begitu mobil-mobil itu masuk ke area utama, seluruh ruangan berubah seperti runway besar dengan mesin sebagai bintang utamanya.
Di sisi lain, Museum of Toys menampilkan art car hitam yang disiapkan sebagai media gambar bagi para seniman.
Instalasi collectible figure, live painting, DJ performance, hingga art of fashion bikin seluruh area dome terasa hidup dan bikin pengunjung betah berlama-lama.
Buat komunitas otomotif, acara ini jadi pengalaman baru.
