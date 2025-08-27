Hypernet Ikut Bahas Strategi Keamanan Siber di Fortinet Accelerate Asia 2025

jpnn.com, SURABAYA - Hypernet Technologies berkomitmen memperkuat ekosistem keamanan digital nasional melalui partisipasi pada ajang Fortinet Accelerate Asia 2025 – Surabaya Edition.

Dalam event yang mengangkat tema “Fortify Your Tomorrow”, Hypernet membangun kolaborasi strategis dengan XLSMART dan Defend IT360.

Kerja sama ini diarahkan untuk menghadirkan solusi keamanan digital yang lebih menyeluruh dan adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di era transformasi teknologi yang kian kompleks.

“Kami percaya bahwa masa depan keamanan digital hanya bisa dibangun melalui sinergi. Kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan siber nasional,” ujar Oktaviani Handojo, VP of Brand & Marketing Hypernet Technologies.

Hypernet juga membuka booth interaktif untuk memperkenalkan sejumlah layanan unggulan, mulai dari keamanan teknologi informasi, jaringan terkelola, hingga portal Open Wifi.

Pengunjung dapat berdiskusi langsung dengan tim Hypernet mengenai solusi yang ditawarkan serta potensi penerapannya di berbagai sektor bisnis.

Menurut Oktaviani, keikutsertaan di ajang ini tidak hanya sebagai ruang promosi, tetapi juga sarana untuk berdialog dengan pelaku industri.

“Fortinet Accelerate Asia 2025 memberikan ruang strategis bagi kami untuk menampilkan solusi sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan,” katanya.