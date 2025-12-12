Hypernet Technologies Gandeng Fortinet Perkuat Pertahanan Siber Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya serangan digital yang kian kompleks, Hypernet Technologies dan Fortinet menjalin kemitraan strategis guna menghadirkan layanan Security Operation Center (SOC) as a Service di Indonesia.

Kolaborasi ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), yang menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat keamanan siber nasional.

Kemitraan menyasar perusahaan menengah hingga besar yang membutuhkan solusi perlindungan digital yang lebih menyeluruh, terukur, dan terjangkau.

Dengan memadukan teknologi global Fortinet dan pemahaman lokal Hypernet Technologies, keduanya berambisi menghadirkan ekosistem bisnis yang lebih aman dan adaptif di era digital yang serba cepat.

“Kami sangat antusias dapat bermitra dengan Hypernet Technologies. Kombinasi pengalaman global Fortinet dan kebutuhan lokal membuat kami bisa menghadirkan solusi yang tepat sasaran,” kata Country Director Fortinet Indonesia Edwin Lim, dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Fokus Utama

Layanan SOC as a Service yang dikembangkan akan memanfaatkan portofolio teknologi unggulan Fortinet, di antaranya;

FortiAnalyzer untuk analisis log mendalam, FortiSIEM sebagai sistem manajemen peristiwa keamanan terintegrasi, dan FortiRecon untuk memantau risiko aset digital.