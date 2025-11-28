Hypernet Technologies Gelar Aksi Sosial Serentak Lewat Program HyperSolidarity

jpnn.com, JAKARTA - Hypernet Technologies menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial positif melalui program charity “HyperSolidarity: Berbagi Kebaikan, Menghubungkan Masa Depan”.

Tahun ini, perusahaan teknologi tersebut menggelar aksi sosial serentak di lima wilayah Indonesia, Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kegiatan utama berlangsung di Panti Asuhan Hati Bangsa, Jakarta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak dan generasi muda.

Aksi itu tidak hanya berupa pemberian bantuan, tetapi juga sarana Hypernet Technologies untuk terhubung lebih dekat dengan masyarakat sekitar.

VP Brand and Marketing Hypernet Technologies, Oktaviani Handojo, menegaskan bahwa program merupakan wujud nyata sinergi antara teknologi dan nilai kemanusiaan.

“Sebagai perusahaan teknologi, kami percaya bahwa kebaikan sosial dan inovasi dapat berjalan berdampingan. Melalui program ini, kami ingin menjadi sarana penghubung masa depan yang penuh harapan positif,” ujar Oktaviani melalui keterangannya, Jumat (28/11).

Hypernet Technologies juga melibatkan seluruh karyawannya di Indonesia melalui penggalangan dana internal.

Bantuan yang dikumpulkan kemudian disalurkan kepada anak-anak panti asuhan di berbagai kota, menghadirkan semangat solidaritas yang menjadi nilai utama perusahaan.