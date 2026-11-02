Hyundai Akan Meluncurkan SUV Listrik Terbaru, Harga Terjangkau
jpnn.com, INDIA - Hyundai tengah bersiap untuk meluncurkan mobil sport utility vehicle (SUV) listrik terbaru untuk pasar di India.
Hyundai mengatakan model baru itu kode pengembangan HE1i dan akan dipasarkan dengan nama Ioniq P.
Selain itu, mobil tersebut disebut-sebut memiliki harga terjangkau dari pesaingnya.
Dalam sesi laporan keuangan kuartal ketiga, pabrikan mobil asal Korea Selatan itu menyampaikan rencana perusahaan untuk memperkenalkan kendaraan listrik tersebut di India.
Direktur Pelaksana sekaligus Pejabat Eksekutif Tertinggi Hyundai Motor India Tarun Garg menyampaikan perusahaan telah bersiap meluncurkan kendaraan listrik khusus untuk pasar massal pada kuartal keempat tahun fiskal 2027.
SUV listrik baru Hyundai pertama kali terlihat awal tahun ini, saat melaju di dekat pabrik Hyundai di Sriperumbudur, Chennai, India.
Menurut siaran Electrek pada Kamis (29/10), model kendaraan dengan label "HE1i" tersebut diperkirakan merupakan bagian dari lini Ioniq.
Model itu akan diposisikan di bawah Creta Electric, sebagai SUV listrik lebih kecil dengan harga lebih terjangkau.
Hyundai tengah bersiap meluncurkan mobil sport utility vehicle (SUV) listrik terbaru dengan harga terjangkau.
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