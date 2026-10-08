Hyundai Bakal Rilis Mobil Listrik 7 Penumpang Baru, Diklaim Sesuai Karakter Konsumen RI

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Hyundai Motors Indonesia mengumumkan bakal menambah jajaran mobil listrik baru melalui kehadiran Neira di tanah air.

Mobil yang bisa menampung tujuh penumpang itu disebut akan menyasar market keluarga.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto di sela acara Hyundai Jump School di Jakarta, Rabu (8/10).

“Neira itu seperti yang teman-teman tau kan tujuh-seater EV. Nah, tujuh-seater EV ini kan merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia,” kata Fransiscus.

Menurutnya kendaraan yang dapat menampung banyak penumpang ini memang menjadi kegemaran masyarakat atau keluarga di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal dalam mengakomodasi mobilitas sehari-hari.

Frans menjelaskan model baru itu akan mengusung konfigurasi tujuh penumpang dan masuk ke segmen B.

Sementara mengenai kategorinya, Hyundai masih membuka kemungkinan kendaraan tersebut berada di kelas MPV maupun SUV

Konfigurasi tujuh penumpang dinilai sesuai dengan karakter mobilitas masyarakat Indonesia yang kerap melakukan aktivitas secara berkelompok.