Hyundai Bangun Pusat Riset Baterai EV, Gelontorkan Dana hingga Rp 13 Triliun
jpnn.com - Di tengah persaingan elektrifikasi yang makin sengit, Hyundai Motor Group memilih melangkah agresif.
Perusahaan asal Korea Selatan itu memulai pembangunan Future Mobility Battery Campus di Anseong— fasilitas riset raksasa yang digadang-gadang akan menjadi “otak” teknologi baterai Hyundai pada masa depan.
Investasinya tidak main-main: 1,2 triliun won atau setara Rp13,5 triliun.
Dana sebesar itu digelontorkan untuk membangun pusat R&D baterai komprehensif pertama Hyundai, yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Future Mobility Battery Campus
Fasilitas pusat riset berdiri di atas lahan sekitar 197.000 meter persegi, dengan luas lantai total 111.000 meter persegi.
Kampus ini akan menjadi rumah bagi seluruh proses penting pengembangan baterai—mulai dari desain sel, rekayasa proses, hingga sistem kontrol terintegrasi.
Presiden dan Kepala Divisi R&D Hyundai Motor Group Heui Won Yang, menegaskan ambisi besar perusahaan melalui kampus tersebut.
Di tengah persaingan elektrifikasi yang makin sengit, Hyundai Motor Group memilih melangkah agresif lewat pembangunan Future Mobility Battery Campus
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Puluhan Bus Listrik Hyundai Siap Ramaikan Jalanan di Bali
- Hyundai Venue Punya Varian Diesel Otomatis, Cus Tanpa Drama
- Hyundai Resmi Jadi Sponsor Persija Jakarta, Durasi 1 Tahun
- Hyundai Ioniq 5 Tiba-Tiba Mogok, HMID Beri Penjelasan
- Hyundai Tebar Beasiswa Bagi Mahasiswa Lewat Jump School Batch 2
- Menjelang Akhir Tahun, Hyundai Siap Rilis Mobil Baru di Indonesia, Ini Bocorannya