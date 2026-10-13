Hyundai Bayon Resmi Mengaspal, Ada Pilihan Mesin Hybrid

jpnn.com - Hyundai resmi meluncurkan mobil sport utility vehicle (SUV) terbarunya, Bayon di panggung Paris Auto Show 2026.

SUV kompak itu menawarkan sejumlah keunggulan mulai dari kenyamanan hingga teknologi canggih yang lebih baik.

Hyundai Bayon merupakan B-SUV yang menghadirkan karakter berani dan sejumlah fitur mumpuni.

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CarsCoops pada Selasa (13/10) waktu setempat melaporkan, teknologi yang ditawarkan itu sebagai upaya Hyundai memperkuat posisi Bayon di pasar Eropa, yang telah dihuni model sekelas seperti Ford Puma.

Mobil tersebut dijadwalkan memasuki jaringan diler Hyundai di Eropa pada awal 2027.

Secara desain, Hyundai Bayon mengadopsi bahasa desain Art of Steel yang juga digunakan pada Tucson.

Perubahan terlihat pada lampu berbentuk menyerupai tongkat hoki, garis kap mesin lebih tinggi, lengkungan spatbor bersudut, serta tulisan nama model pada bagian belakang.

Hyundai juga menawarkan varian N Line untuk pertama kalinya.