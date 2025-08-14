Hyundai Catatkan Lebih dari 3.000 Unit SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Paling Laris
jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Motor Indonesia (HMID) mencatatkan hasil positif sepanjang pameran otomotif GIIAS 2025.
President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee pihaknya mengapresiasi antusiasme konsumen terhadap lini produk Hyundai.
Alhasil, Hyundai membukukan 3.017 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama pameran otomotif yang digelar selama 11 hari itu.
"Capaian ini merupakan bentuk nyata antusiasme masyarakat akan kendaraan yang diproduksi secara lokal. Antusiasme ini terlihat dikarenakan kendaraan MPV ini hadir dengan beragam fitur canggih dan terkini," kaya Ju Hun dalam siaran persnya, Rabu (14/8).
Meski tidak disebutkan angka penjualan secara terperinci, tetapi Hyundai mengeklaim Stargazer Cartenz memimpin jumlah SPK tertinggi dari total penjualan selama GIIAS, diikuti oleh New CRETA dan All-New PALISADE.
Mobil itu bahkan menjadi primadona dan menyabet penghargaan Favourite Passenger Car MPV.
Diketahui, Hyunda meluncurkan 2 MPV itu secara global di GIIAS 2025.
Hyundai Cartenz dibekali fitur Hyundai Smart Cruise Control dengan Stop & Go, Front Parking Distance Warning, dan Built-in Navigation.
Hyundai membukukan lebih dari 3.000 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama di GIIAS 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025
- GAC Indonesia Catatkan 3.046 Unit SPK di GIIAS 2025, AION UT Jadi Penyumbang Terbesar
- Hyundai Bersama GM Mulai Mengembangkan Van Komersial Listrik Terbaru
- Ribuan Orang Jajal AION UT di GIIAS 2025, GAC: Konsumen Tak Hanya Cari Mobil Listrik
- VinFast Sukses Membawa 2 Penghargaan Bergengsi di GIIAS 2025
- Hyundai EO, Pembuktian Korsel Pantang Menyerah di Pasar Otomotif Tiongkok