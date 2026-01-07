Hyundai Creta Alpha Terbaru Resmi Melantai, Ini Perubahannya
jpnn.com, JAKARTA - Mengawali awal 2026, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) langsung tancap gas dengan meluncurkan Creta Alpha terbaru secara virtual pada Rabu (7/1).
Hyundai Creta Alpha ini hadir lebih sporty karena memiliki pembaruan mulai dari eksterior maupun interior.
Chief Operation Officer (COO) Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan pembaruan model tersebut dilakukan atas masukan konsumen di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Suryo itu menjelaskan kehadiran pesaing Honda HR-V itu membuka babak baru pada awal 2026.
"Kehadiran Creta Alpha merupakan bentuk tanggung jawab kami terhadap masukan konsumen. Mobil hadir tidak hanya menawarkan keandalan, tetapi juga karakter, dan gaya hidup," ungkap Frans di sela peluncuran Creta Alpha.
Creta Alpha hadir dengan tampilan lebih berani melalui desain berbalut black treatment.
SUV berlogo H miring itu dilengkapi electric power tailgate yang memberikan kemudahan bagi penggunanya.
Interior Creta Alpha hadir dengan panoramic sunroof, sistem audio bose yang memberikan kenyamanan.
