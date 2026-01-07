menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Hyundai Creta Alpha Terbaru Resmi Melantai, Ini Perubahannya

Hyundai Creta Alpha Terbaru Resmi Melantai, Ini Perubahannya

Hyundai Creta Alpha Terbaru Resmi Melantai, Ini Perubahannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) langsung tancap gas dengan meluncurkan Creta Alpha terbaru secara virtual pada Rabu (7/1). Foto: Instagram Hyundai

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali awal 2026, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) langsung tancap gas dengan meluncurkan Creta Alpha terbaru secara virtual pada Rabu (7/1).

Hyundai Creta Alpha ini hadir lebih sporty karena memiliki pembaruan mulai dari eksterior maupun interior.

Chief Operation Officer (COO) Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan pembaruan model tersebut dilakukan atas masukan konsumen di Indonesia.

Baca Juga:

Pria yang akrab disapa Suryo itu menjelaskan kehadiran pesaing Honda HR-V itu membuka babak baru pada awal 2026.

"Kehadiran Creta Alpha merupakan bentuk tanggung jawab kami terhadap masukan konsumen. Mobil hadir tidak hanya menawarkan keandalan, tetapi juga karakter, dan gaya hidup," ungkap Frans di sela peluncuran Creta Alpha.

Creta Alpha hadir dengan tampilan lebih berani melalui desain berbalut black treatment.

Baca Juga:

SUV berlogo H miring itu dilengkapi electric power tailgate yang memberikan kemudahan bagi penggunanya.

Interior Creta Alpha hadir dengan panoramic sunroof, sistem audio bose yang memberikan kenyamanan.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) langsung tancap gas dengan meluncurkan Creta Alpha terbaru secara virtual pada Rabu (7/1).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI