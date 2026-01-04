menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Hyundai Creta Terbaru Segera Dirilis di Indonesia, Intip Bocorannya

Hyundai Creta Terbaru Segera Dirilis di Indonesia, Intip Bocorannya

Hyundai Creta Terbaru Segera Dirilis di Indonesia, Intip Bocorannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Siluet Hyundai Creta terbaru (2026). Foto: hyundai

jpnn.com, JAKARTA - PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka awal tahun ini dengan langkah strategis menyiapkan kehadiran Hyundai Creta terbaru.

Penyegaran Creta menjadi sinyal keseriusan Hyundai untuk terus memperkuat posisinya di segmen SUV-B yang makin kompetitif.

Saat ini, Hyundai Creta menempati posisi kedua di kelas SUV-B dengan pertumbuhan penjualan sebesar 2,2 persen secara year-on-year (YoY).

Baca Juga:

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Hyundai untuk menghadirkan varian baru yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia yang dinamis.

Hyundai Creta sendiri telah dikenal sebagai SUV dengan pilihan varian yang lengkap.

Model ditawarkan dalam sejumlah opsi, mulai dari Active, Trend, Style, Prime, Alpha, hingga varian sporty N Line dan N Line Turbo.

Baca Juga:

Kehadiran edisi terbaru akan makin melengkapi, sekaligus memberikan fleksibilitas lebih luas bagi konsumen dalam menentukan SUV pilihannya.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, menyebut posisi Creta saat ini menjadi bukti kepercayaan pasar.

PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka awal tahun ini dengan langkah strategis menyiapkan kehadiran Hyundai Creta terbaru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI