Hyundai Elexio EO Siap Dirilis, Punya Jangkauan Lebih Dari 700 KM

jpnn.com, BEIJING - Perusahaan patungan Beijing-Hyundai mengumumkan membuka keran pemesanan untuk Elexi EO pada 16 Oktober 2025 di Tiongkok.

Pemesanan itu dilakukan karena mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) tersebut akan keluar dari jalur produksi.

CarsnewsChina Senin (13/10), melaporkan, Elexio EO dibangun berdasarkan E-GMP (Electric Global Modular Platform) Hyundai yang dilengkapi chip Qualcomm Snapdragon SA8295P.

Dengan platform tersebut membuat mobil listrik itu menawarkan jangkauan sejauh 722 km. Angka tersebut berdasarkan CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle).

Perusahaan tersebut mengeklaim desain Elexio EO terinspirasi dari kode Morse "H" yang terdiri dari empat titik, seperti lampu depan persegi unik yang terdiri dari 152 unit LED.

Kemudian di bawahnya terdapat strip lampu. Bagian samping, garis atap bertransisi ke bawah dari pilar B, dilengkapi dengan gagang pintu tersembunyi dan pilar D.

Menariknya, strip trim samping di belakang jendela belakang menampilkan skema warna kontras dan menyatu dengan atap belakang sehingga menciptakan efek wraparound.

Selain itu, lampu rem segmental yang terpasang tinggi dan kamera pandangan belakang terintegrasi ke dalam atap.