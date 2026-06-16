Hyundai i20 Generasi baru Hadir dengan Sentuhan Modern, Harga Rp 300 Jutaan

jpnn.com, BRASIL - Hyundai resmi meluncurkan generasi keempat Hyundai i20 kepada publik.

Hyundai i20 terbaru itu kini hadir dengan desain lebih sporty dibanding model sebelumnya.

Mobil yang bermain di kelas hatchback itu kini tampil lebih tinggi, lebih berotot, dan mengadopsi gaya yang mendekati crossover dibandingkan hatchback konvensional.

Dilaporkan Autocar pada Senin (15/6) waktu setempat, desain paling mencolok pada mobil itu terlihat penggunaan pelindung bodi berwarna hitam yang membingkai bumper dan fender samping.

Hyundai i20 terbaru mengusung bahasa desain baru Hyundai yang disebut Art of Steel.

Filosofi desain itu sebelumnya telah diterapkan pada Hyundai Ioniq 3 dan menonjolkan garis-garis tegas, lekukan tajam pada bodi, serta identitas pencahayaan bergaya geometris.

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Di bagian interior, Hyundai meninggalkan desain kabin yang didominasi lekukan seperti pada i20 generasi saat ini dan menggantinya dengan tampilan yang lebih kokoh serta fungsional.

Mobil ini dibekali dua layar digital berukuran 12,3 inci yang masing-masing berfungsi sebagai panel instrumen dan sistem infotainment.