Hyundai Ioniq 3 Batal Dirilis, Kenapa?

jpnn.com, AUSTRALIA - Mobil listrik Hyundai Ioniq 3 dilaporkan batal dirilis untuk pasar di Australia.

Hal itu disebabkan karena biaya impor kendaraan listrik tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan model sejenis lainnya.

Sebelumnya, mobil listrik pesaing MG 4 dan BYD Dolphin itu diumumkan akan hadir di Australia pada awal 2027.

Namun, penghapusan diam-diam halaman expressions of interest atau penyampaian minat berkenaan dengan Ioniq 3 di situs web Hyundai mengonfirmasi pembatalan rencana tersebut.

Juru bicara Hyundai Australia menyampaikan bahwa kelayakan bisnis Ioniq 3, yang diproduksi di Turki, bukan Korea Selatan seperti model Hyundai lainnya, akan "terlalu sulit" untuk dicapai.

"Biaya impornya tinggi, dan mobil ini akan bersaing di segmen yang sangat sensitif terhadap harga. Angkanya tidak masuk akal bagi kami mengingat ketatnya persaingan," katanya seperti dikutip dari Drive pada Senin,.

Drive sebelumnya memperkirakan Ioniq 3 bisa dipasarkan dengan harga mulai sekitar 40.000 dolar Australia (sekitar Rp500 juta) sebelum biaya on-road.

Harga varian N Line yang berjarak tempuh panjang dan spesifikasinya paling tinggi diperkirakan mendekati 55.000 dolar Australia atau berkisar Rp685 juta.