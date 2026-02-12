menu
Hyundai Ioniq 5 Kini Bisa Disewa Secara Bulanan, Harga Mulai Rp 15 Juta

Hyundai ioniq 5 mejeng di IIMS 2025. Foto: Hyundai

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) melalui Hyundai Solusi Mobiliti kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan program Hyundai Subscribe di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Program tersebut menawarkan opsi langganan untuk dua mobil listrik Hyundai dengan biaya bulanan dan fasilitas lengkap.

Presiden Direktur PT Hyundai Solusi Mobilitas, Kenny Lee mengungkapkan pihaknya ingin memperkuat kehadiran EV premium sambil tetap memprioritaskan aksesibilitas.

Menurut dia, Hyundai Subscribe menawarkan cara fleksibel bagi pelanggan untuk menikmati teknologi terbaru tanpa batasan kepemilikan tradisional.

"Saya bangga mengumumkan bahwa khusus untuk Hyundai, program ini diperkenalkan untuk pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia terpilih sebagai negara pertama”, ungkap Kenny Lee.

Kehadiran Hyundai Subscribe menawarkan solusi kepemilikan mobil listrik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati mobil listrik Hyundai dengan skema yang praktis tanpa komitmen jangka panjang.

"Inisiatif itu juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendorong adopsi EV di Indonesia, sekaligus menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih mudah, transparan, dan menyeluruh," tuturnya.

Data terbaru menunjukkan adanya pergeseran signifikan minat konsumen Indonesia terhadap model berlangganan kendaraan, yang meningkat dari 49 persen menjadi 72 persen dalam beberapa tahun terakhir.

