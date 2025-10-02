menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Hyundai Ioniq 5 Tiba-Tiba Mogok, HMID Beri Penjelasan

Hyundai Ioniq 5 Tiba-Tiba Mogok, HMID Beri Penjelasan

Hyundai Ioniq 5 Tiba-Tiba Mogok, HMID Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Hyundai buka suara soal insiden Ioniq 5 tiba-tiba mogok. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - COO PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto buka suara soal kejadian Hyundai Ioniq 5 tiba-tiba mogok di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Hyundai masih menunggu hasil investigasi mengenai penyebab Ioniq 5 mogok.

"Kami masih menunggu (hasil investigasi). Data-datanya sudah kami kirimkan dan nanti mereka akan bilang kembali ke kami" kata Fransiscus Soerjopranoto di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dia hanya memastikan bahwa mobil listrik Hyundai Ioniq 5 yang mogok di Bogor sudah ditangani.

"Mobilnya sudah tertangani dengan baik dan sudah diserahkan kembali ke konsumen. Jadi, masalahnya sudah selesai," kata Fran sapaan akrabnya.

Dia mengapresiasi respons cepat jaringan diler Hyundai, khususnya yang di Cibinon dalam menangani masalah Hyundai Ioniq 5 milik konsumen di Bogor.

Baca Juga:

Menurut dia, tombol SOS di dalam mobil dan pusat panggilan Hyundai membantu konsumen yang mobilnya bermasalah mengakses layanan bantuan dalam waktu cepat.

"Customer langsung menghubungi kami melalui tombol SOS di dalam mobil dan juga call center."

COO PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto buka suara soal kejadian Hyundai Ioniq 5 tiba-tiba mogok di Bogor, beberapa waktu lalu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI