Hyundai Ioniq 5 Tiba-Tiba Mogok, HMID Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - COO PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto buka suara soal kejadian Hyundai Ioniq 5 tiba-tiba mogok di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Hyundai masih menunggu hasil investigasi mengenai penyebab Ioniq 5 mogok.

"Kami masih menunggu (hasil investigasi). Data-datanya sudah kami kirimkan dan nanti mereka akan bilang kembali ke kami" kata Fransiscus Soerjopranoto di Jakarta, Rabu.

Dia hanya memastikan bahwa mobil listrik Hyundai Ioniq 5 yang mogok di Bogor sudah ditangani.

"Mobilnya sudah tertangani dengan baik dan sudah diserahkan kembali ke konsumen. Jadi, masalahnya sudah selesai," kata Fran sapaan akrabnya.

Dia mengapresiasi respons cepat jaringan diler Hyundai, khususnya yang di Cibinon dalam menangani masalah Hyundai Ioniq 5 milik konsumen di Bogor.

Menurut dia, tombol SOS di dalam mobil dan pusat panggilan Hyundai membantu konsumen yang mobilnya bermasalah mengakses layanan bantuan dalam waktu cepat.

"Customer langsung menghubungi kami melalui tombol SOS di dalam mobil dan juga call center."