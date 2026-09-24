Hyundai Ioniq V Akan Dilepas dengan Harga Rp 300 Jutaan, Wow!

jpnn.com - Persaingan mobil listrik di China makin sengit, dan Hyundai jelas enggak mau cuma jadi penonton.

Menggandeng studio desain lokalnya, raksasa otomotif Korea Selatan ini siap melepaskan Ioniq V ke jalanan China mulai 29 September mendatang.

Menariknya, Hyundai tak cuma menjual tampilan. Taring utama Ioniq V justru terletak di banderol harganya.

Bisa dibilang bikin geleng-geleng kepala untuk ukuran sedan listrik bongsor: mulai 119.900 yuan sampai 139.900 yuan.

Kalau dikonversi, harganya cuma berkisar Rp318 juta hingga Rp371 jutaan.

Bagi publik China yang terbiasa dimanjakan fitur melimpah dengan harga miring, banderol tersebut adalah godaan besar.

Secara visual, Ioniq V tampil necis dengan gaya fastback yang mengalir halus dari atap hingga ke buritan.

Pintu tanpa bingkai (frameless) dan wajah depan tertutup tanpa gril makin mempertegas kesan futuristis.