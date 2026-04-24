Hyundai Motor Tancap Gas, Siap Kenalkan 20 Model Baru dalam 5 Tahun ke Depan

Hyundai Motor Tancap Gas, Siap Kenalkan 20 Model Baru dalam 5 Tahun ke Depan

Hyundai Ioniq V yang mejeng di di ajang Beijing Auto Show 2026. Foto: Hyundai Motor

jpnn.com, BEIJING - Hyundai Motor tampaknya serius dalam menggarap pasar otomotif di Tiongkok.

Pasalnya, pabrikan mobil asal Korea Selatan itu berencana memperkenalkan 20 model baru dalam lima tahun ke depan di Tiongkok.

Langkah itu menandai ekspansi produk paling ambisius yang pernah dilakukan Hyundai di pasar ini.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh President and CEO of Hyundai Motor Company, Jose Munoz seusai memperkenalkan Ioniq V di ajang Beijing Auto Show 2026, Jumat (24/4).

Dia menjelaskan Tiongkok merupakan pasar yang sangat penting bagi Hyundai Motor.

Di Tiongkok, terdapat konsumen EV paling menuntut di dunia, siklus pengembangan tercepat, rantai pasok baterai yang paling mendalam, serta ekosistem inovasi yang maju.

"Kami semakin memperkuat komitmen kami terhadap Tiongkok. Dengan investasi signifikan ke Beijing Hyundai, kehadiran 20 model baru dalam lima tahun ke depan. Peluncuran resmi brand Ioniq di Tiongkok, serta perkenalan Ioniq V ini menjadi bab paling berkomitmen, paling ambisius, dan paling menarik yang pernah kami hadirkan di pasar ini," kata Jose Munoz dalam siaran persnya, Jumat.

Dia memaparkan rencana komprehensif untuk memperkuat posisinya di Tiongkok melalui investasi berkelanjutan, pengembangan produk yang dilokalisasi, serta kolaborasi lebih mendalam bersama mitra joint venture-nya.

BERITA TERKAIT
