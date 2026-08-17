Hyundai Mulai Produksi Ioniq 3, Dijual Bulan Depan, Ada 2 Varian
jpnn.com, TURKI - Hyundai Ioniq 3 dikabarkan mulai masuk lini produksi di Izmit, Turki.
Mobil listrik asal Korea Selatan itu merupakan kendaraan penumpang pertama di luar Turki yang diproduksi di negara tersebut.
Dilansir dari laporan ArenaEV pada Senin, Hyundai telah menginvestasikan 213 juta poundsterling atau setara Rp5,1 triliun untuk mempersiapkan fasilitas produksi tersebut.
Pabrik di Izmit juga menjalani transformasi besar selama dua tahun terakhir agar siap memproduksi kendaraan listrik.
Pabrik tersebut sejatinya telah memproduksi kendaraan Hyundai sejak 1997. Ini menjadi fasilitas produksi luar negeri pertama sekaligus yang paling lama beroperasi milik perusahaan.
Hingga saat ini, total investasi Hyundai di pabrik tersebut telah mencapai 1,185 miliar euro atau sekitar Rp24,4 triliun.
Tahap awal, Hyundai menargetkan produksi sekitar 30.000 unit Ioniq 3 per tahun di pabrik Izmit.
Sebelumnya, Ioniq 3 diperkenalkan Hyundai dalam varian N Line pada April 2026, kemudian disusul versi Standard pada Juli.
Mobil listrik Hyundai Ioniq 3 dikabarkan mulai masuk lini produksi. Dijual bulan depan dengan dua varian.
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