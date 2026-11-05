Hyundai Neira, SUV Listrik 7 Seater Bakal Meluncur di GJAW 2026, Simak Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) bersiap menghadirkan gebrakan baru di industri otomotif nasional melalui kehadiran mobil listrik tujuh kursi penumpang terbaru, Hyundai Neira.

Model yang bermain di kelas SUV listrik itu bakal dirilis pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Kehadiran Hyundai Neira menjadi langkah strategis Hyundai dalam memperluas pilihan kendaraan listrik di Indonesia, khususnya pada segmen SUV keluarga dengan kapasitas tujuh penumpang.

Model terbaru itu juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan, tetapi tetap mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan untuk mobilitas sehari-hari.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Kuen Young Lee mengatakan peluncuran Neira merupakan bagian dari perjalanan panjang Hyundai dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Melalui model tersebut, Hyundai ingin menghadirkan mobilitas listrik yang semakin dekat, relevan, serta mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.

"Kami akan memperkenalkan Neira, SUV listrik tujuh penumpang terbaru Hyundai yang menjadi babak berikutnya dalam perjalanan elektrifikasi Hyundai di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Kenny Lee dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan bahwa Hyundai Neira dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik jalan serta kebutuhan konsumen di Indonesia.