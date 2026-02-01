menu
Hyundai Palisade Bermasalah pada Airbag Samping, Penjualan Dihentikan

Hyundai Palisade Bermasalah pada Airbag Samping, Penjualan Dihentikan
Hyundai Palisade. Foto: Hyundai

jpnn.com - Hyundai Palisade tengah menghadapi masalah serius di pasar global. SUV itu ditemukan potensi cacat pada sistem airbag tirai samping.

Di mana, airbag dapat mengembang secara tidak tepat saat terjadi tabrakan.

Oleh karena itu, Hyundai Palisade diperintahkan untuk disetop penjualannya.

Persoalan tersebut berdampak pada sedikitnya 568.576 unit Hyundai Palisade model 2020 hingga 2025.

Artinya, versi Palisade terbaru yang telah mendapatkan penyegaran desain tidak termasuk dalam daftar kendaraan terdampak.

Masalah mencuat setelah Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (NHTSA) menemukan kegagalan pada uji kepatuhan rutin.

Dalam pengujian tersebut, sebuah Hyundai Palisade model 2025 menunjukkan perpindahan sandaran kepala di baris ketiga yang melebihi ambang batas keselamatan, yakni lebih dari 3,9 inci atau sekitar 100 mm.

NHTSA kemudian melakukan pengujian ulang pada November 2025 dan memperoleh hasil serupa.

