Hyundai Pamer Mobil Listrik Ioniq 9 di Jakarta, Kapan Mulai Dijual?

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Hyundai Motors Indonesia akhirnya memperkenalkan mobil listrik barunya, yakni Ioniq 9 di N Brand Experience Center, SCBD, Jakarta Selatan pada Rabu (11/3).

Meski sudah mendarat di Indonesia, tetapi mobil listrik Ioniq 9 belum masuk daftar kendaraan yang dijual secara resmi oleh jaringan dealer Hyundai.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan saat ini mobil listrik belum bisa dipasarkan di Indonesia.

Hyundai masih melakukan studi mengenai mobil listrik barunya itu seberapa besar animo masyarakat terhadap kendaraan tersebut.

"Kalau untuk Hyundai Ioniq 9 sampai saat ini memang belum dikomersialkan atau belum ada daftar jenis kendaraan yang kami dijual di Hyundai melalui dealer-dealer kami," ungkap Frans saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut dia, Ioniq 9 akan digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional internal perusahaan, termasuk memperlajari potensi pasar sebelum dijual secara resmi di Indonesia.

"Kenapa ko mobilnya ada, tetapi berseliweran di jalan? Ya, kami sebenarnya melakukan evaluasi juga apakah mobil tersebut akan mendapatkan kesempatan di pasar indonesia," tuturnya.

Frans menjelaskan setiap produk yang ingin dipasarkan selalu melihat respons pasar terlebih dahulu sebelum dikomersialkan.