Hyundai Resmi Jadi Sponsor Persija Jakarta, Durasi 1 Tahun

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dan Persija Jakarta melakukan kerja sama sponsor untuk musim Super League 2025/2026.

Kesepakatan itu diperkuat dengan pendantanagan kemitraan yang berlangsung di Jakarta Internasional Stadium (JIS) beberapa waktu lalu.

Kerja sama itu sebagai bentuk komitmen Hyundai dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia.

Presiden Hyundai Motor Asia Pasific, Sunny Kim mengatakan ini juga menjadi langkah Hyundai untuk semakin dekat dengan konsumen di wilayah Jabodetabek, yang merupakan salah satu pasar terbesar Hyundai di Indonesia.

Dia menyampaikan kerja sama ini menandai babak baru dalam perjalanan Hyundai di Indonesia.

Sebagai salah satu merek global terkemuka, Hyundai memiliki basis konsumen yang berkembang pesat di seluruh Indonesia.

"Melalui kemitraan dengan Persija, yang merupakan kebanggaan warga Jakarta, kami ingin lebih dekat dengan konsumen kami,” ungkap Sunny.

Sunny Kim menambahkan dengan sinergi ini, Hyundai juga ingin memberikan pengalaman yang bermakna bagi para pencinta sepak bola.