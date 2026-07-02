Hyundai Siap Bikin Kejutan di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Bakal Meluncur
jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan membuat gebrakan di pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.
Pabrikan mobil asal Korea Selatan itu akan memboyong Ioniq 3 ke pameran otomotif terbesar di Indonesia itu.
Kehadiran mobil listrik itu untuk melengkapi jajaran Ioniq yang sudah ada terlebih dahulu.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh COO PT HMID Fransiscus Soerjopranoto saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (2/7).
"Hari ini juga saya sampaikan bahwa nanti di GIIAS kami akan memperkenalkan satu produk baru EV (mobil listrik,red). Ioniq 3. Ini mobil disebut layak dimiliki, layak berjalan di jalanan Indonesia," kata Frans.
Dia menjelaskan Ioniq 3 itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mengingkan mobil listrik Hyundai.
Meski begitu, Frans belum menjelaskan secara terperinci apakah mobil tersebut akan dijual atau sekadar diperkenalkan terlebih dahulu.
"Kami akan perkenalan dalam bentuk launching ataupun special edition. Kami sampaikan pada saat GIIAS nanti," ujarnya.
Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan memboyong mobil listrik baru ke pameran GIIAS 2026. Simak selengkapnya di sini.
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